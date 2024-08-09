Оренда квартири у Львові: яка ціна й у яких районах шукають найбільше

За останні кілька місяців ринок житла у Львові став менш активним. Це доводить і той факт, що місто більше не найдорожче за вартістю оренди.

Як відомо, у червні найдорожчим містом за орендною платою став Ужгород. Рієлтор одного з львівських агентств з нерухомості каже, що це не дивно, адже попит у місті Лева зараз значно нижчий.

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Сезонний спад на ринку житла у Львові

Роман Юськів каже, що ринок традиційно стає менш активним улітку, а цього року на ситуацію вплинула мобілізація та низька економічна активність.

Незважаючи на сезонний спад, активність у сфері оренди квартир у Львові залишається досить стабільною, особливо серед студентів, які починають навчальний рік. Вже восени очікується зростання ціни,

– каже рієлтор.

За даними ЛУН, середня ціна на оренду однокімнатної квартири в новобудові стартує від 17 000 гривень. А на вторинному ринку середня вартість коливається від 8 до 10 тисяч гривень залежно від стану житла та його розташування.

Де квартири орендують найактивніше

За словами рієлтора, найбільше орендують квартири у Франківському, Залізничному та Шевченківському районах.

У деяких мікрорайонах через зменшення попиту знизилися й ціни. Наприклад, дешевші квартири можна знайти на Підзамчу.

Багато клієнтів відтерміновують свої покупки до вересня, що, ймовірно, пов’язано з невизначеністю ситуації в країні. А ціна за квадратний метр житла у Львові може варіюватися залежно від розташування та стану квартири, але загальна тенденція до зниження цін на вторинному ринку очевидна,

– підкреслив Роман Юськів.

Рієлтор додав, що на бюджетні пропозиції попит у будь-якому разі стабільний.