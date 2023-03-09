Чи варто обирати ламіновану підлогу: ось відповідь

Під час ремонту постає питання, яку підлогу краще обрати: ламінат чи деревину. Ми розповімо, на що слід звернути увагу, щоб точно не помилитися.

Ламінована підлога швидко стає одним із найпопулярніших варіантів для підлоги в будинках США. Чому її так часто обирають – дізнавайтеся далі.

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Переваги ламінату

Ламінат є одним із найміцніших і довговічних варіантів підлогового покриття. Він стійкий до зношування та не вицвітає під впливом прямих сонячних променів або будь-якого джерела штучного світла. Більшість виробників дають на свою продукцію 15-, 20-, 25- або 30-річну гарантію залежно від марки та моделі.

Ламінована підлога також стійка до плям і будь-яких ударів, крім найсильніших. Цей матеріал стійкий до води (за умови, що пролиті речовини швидко витираються), і здебільшого простий у встановленні, обслуговуванні, чищенні та ремонті.

Ламінована підлога доступна в різних дизайнах. А отже, знайти той, який підходить для декору вашої кімнати неважко.

Недоліки ламінату

Хоча ламіновані підлоги мають безліч переваг, продукт не позбавлений кількох підводних каменів. Здебільшого мінуси пов'язані з особистими перевагами. Наприклад, ламінована підлога жорстка під ногами, навіть якщо підкладена пінопластом. Вона також погано ізолює кімнату.

Ламінована підлога не є справжньою твердою деревиною, що може бути проблемою для деяких людей. Наприклад, ламінат не додає великої вартості дому під час перепродажу, на відміну від паркету.

Деякі люди стверджують, що ламінат має слизьку поверхню, але це переважно спостерігається на старих підлогах. Зараз виробники виготовляють стійкі до ковзання верхні шари.

Висновок

Ламіновану підлогу використовують у мільйонах будинків США недаремно: плюси переважують мінуси. За ціною, довговічністю та простотою монтажу ламінат перемагає дерев'яну підлогу.