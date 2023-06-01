Краса позолоченого віку: у Піттсбурзі продають легендарний маєток

Уперше за 30 років на ринку з'явився цей легендарний маєток у Піттсбурзі. Його побудували ще в 1874 році.

"Нерухомість розташована на найбільшій ділянці на легендарній Грандв'ю-авеню, звідки відкривається захопливий вид на центр Піттсбурга", – каже агент з лістингу Хізер Качоровскі. Це одне з найвідоміших і найпопулярніших місць у всій Західній Пенсільванії.

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Легендарний маєток у Піттсбурзі

Дім залишається найстарішим односімейним будинком на проспекті. Але він цінується не лише через розташування. Житло зараз у бездоганному стані, попри роки.

Інтер'єр вражає оригінальними деталями / Фото Pennsylvania Real Estate Photography

"Головний поверх складається з бібліотеки, прикрашеної позолотою, вітальні з каміном та великої їдальні, прикрашеної старовинними дзеркалами", – розповідає Качоровскі.

На другому поверсі розташовані чотири просторі спальні та три ванні кімнати. На підземному рівні садова кімната з вікнами у вигляді атріуму виходять на нещодавно озеленений сад і відкриту кухню. Надворі облаштований басейн з підігрівом і гараж на два авто.



Біля будинку є басейн / Фото Pennsylvania Real Estate Photography

"Приголомшливі вхідні двері є оригінальними, з обох боків висять два великі, ковані вручну позолочені ліхтарі, які повністю привернуть вашу увагу", – розповідає агент з лістингу.

Ці освітлювальні прилади є частиною більшої колекції з 38 люстр і бра, які збирали з усього світу. Ціна нерухомості – 2 799 900 доларів.