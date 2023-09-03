Ніби з лісової казки: продають химерний трикутний будиночок на природі

Атмосфера навколо цього будиночку просто неймовірна. Чудернацька хатина розташована в лісі, до якої веде звивиста стежечка, як у казці.

А-каркасний будинок розташований в австралійському містечку Нерн. Його збудували ще в 1986 році повністю з дерева.

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Химерний будиночок в лісі

Будинок розташований на ділянці площею 1,06 гектара. Він має три поверхи. Дизайн хатини вирізняє її з-поміж інших у цьому регіоні, на пагорбах Аделаїди. Однак саме в цьому чарівність будиночка.

Чого тільки варті гвинтові сходи з товстою мотузкою замість традиційного поручня чи стовбури дерев, які слугують декором.

На першому поверсі розташована кухня відкритого планування, їдальня та вітальня, а також ванна кімната та пральня. Три спальні розміщені на другому рівні з вітальнею посередині, а ще одна спальня – на мансарді. Також до власності належить сарай для дров і невелика майстерня.

Справжній лісовий інтер'єр / Фото Realestate

Агент з продажу каже, що це унікальна пропозиція для тих, хто любить спокій, але хоче бути близько до міста.

"Це місце пропонує найкраще з обох світів: ви живете в приватній сільській місцевості, але через дорогу від торгового центру", – зазначає Натан Вотс.

Нерухомістю зацікавилися вже багато людей різного віку: як молоді пари, так і люди старшого віку, які хочуть жити в спокої та на самоті.

Природа навколо будиночка / Фото Realestate