У Лондоні продають готичну будівлю за 24 мільйони доларів: як виглядає модернізований палац

Після модернізації, історичний будинок у Лондоні, оснащений сучасними технологіями. Минулого тижня колишній палац з'явився на ринку нерухомості зі стартовою ціною – 24 мільйони доларів.

Особняк включає просторий відкритий простір, гостьовий котедж, тренажерний зал, басейн й домашній кінотеатр. Нерухомість розташована в престижному районі Белсайз-Віллідж на півночі Лондона.

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Історія палацу

Внутрішній двір / Фото cityam

Білий будинок з вежами, схожими на замок, був зведений архітектором Джозефом Паркінсоном між 1810 і 1812 роками. За час існування резиденції, в ній проживали члени королівської сім'ї та політичні діячі. Останній раз дім виставлявся на продаж у 2008 році. Тоді новий власник розпочав ремонт фасаду та модернізацію внутрішнього простору.

Сьогодні готичний палац зазнав деяких оновлень, особливо сильно видозмінився інтер'єр будівлі.

Як виглядає модернізований палац

Для інтер'єру обрано світлі тони / Фото cityam

Вінтажний декор підсилює історичне значення будівлі / Фото cityam

В будинку є скляна перегородка, яка дозволяє пропускати природне світло на кухню. Поруч розташована коктейльна кімната та винний льох. Підвал переробили під розважальний простір для сім'ї. Тут є тренажерний зал, басейн та кінотеатр. Також на території особняка розташована закрита парковка.

Тренажерний зал в палаці / Фото cityam

Винний льох / Фото cityam

Експерти з нерухомості стверджують, що це одна з найкращих резиденцій, які з'являлися на ринку житла за багато років.