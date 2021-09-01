У Лондоні продають готичну будівлю за 24 мільйони доларів: як виглядає модернізований палац
Джерело:Mansion Global
Після модернізації, історичний будинок у Лондоні, оснащений сучасними технологіями. Минулого тижня колишній палац з'явився на ринку нерухомості зі стартовою ціною – 24 мільйони доларів.
Особняк включає просторий відкритий простір, гостьовий котедж, тренажерний зал, басейн й домашній кінотеатр. Нерухомість розташована в престижному районі Белсайз-Віллідж на півночі Лондона.
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Історія палацу
Білий будинок з вежами, схожими на замок, був зведений архітектором Джозефом Паркінсоном між 1810 і 1812 роками. За час існування резиденції, в ній проживали члени королівської сім'ї та політичні діячі. Останній раз дім виставлявся на продаж у 2008 році. Тоді новий власник розпочав ремонт фасаду та модернізацію внутрішнього простору.
Сьогодні готичний палац зазнав деяких оновлень, особливо сильно видозмінився інтер'єр будівлі.
Як виглядає модернізований палац
В будинку є скляна перегородка, яка дозволяє пропускати природне світло на кухню. Поруч розташована коктейльна кімната та винний льох. Підвал переробили під розважальний простір для сім'ї. Тут є тренажерний зал, басейн та кінотеатр. Також на території особняка розташована закрита парковка.
Експерти з нерухомості стверджують, що це одна з найкращих резиденцій, які з'являлися на ринку житла за багато років.