Чи "лопне бульбашка": ЄЦБ попередив про уразливість ринку нерухомості

Центральний банк єврозони попередив про завищену оцінку активів, зокрема нерухомості. Ринки регіону продовжують відновлюватися після пандемії коронавірусу. Важливо й те, що цей процес відбувається тлі низьких процентних ставок і масштабних заходів стимулювання і підтримки економіки.

Про це йдеться у піврічному звіті Центрального банку, який був оприлюднений в середу, повідомляє "РБК-Україна Realty". Зібрали найголовніше.

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У своїй доповіді Європейський центральний банк попередив що короткострокові ризики знижуються, але в середньостроковій перспективі уразливість зростає.

Іпотечні ставки

Зараз на ринку житла в єврозоні спостерігається ситуація, в якій сім'ї, пов'язані іпотечними зобов'язаннями, можуть опинитися в ситуації неможливості оплачувати свої кредити.

Зокрема, домогосподарства з іпотечними кредитами зі змінною процентною ставкою або короткими періодами фіксованої ставки піддаються несподіваному підвищенню суми виплат, що може негативно вплинути на їх здатність обслуговувати свій борг,

– йдеться у звіті.

Рекордна інфляція

У вересні Європейський центральний банк оголосив, що купуватиме менше облігацій на тлі зростання споживчих цін. Це поклало початок процесу поступового згортання величезного пакета заходів стимулювання епохи пандемії.

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У вересні інфляція в єврозоні склала 3,4%, що є максимумом за 13 років. В жовтні 13-річний рекорд був побитий ще раз – 4,1% інфляції, оскільки валютний блок боровся з різким зростанням цін на електроенергію.

Були приклади, коли відомі гравці ринку вивчали нові способи інвестицій. Паралельно з цим ринки житла в єврозоні швидко розширювалися, і майже немає ознак того, що умови кредитування у відповідь посилюються,

– зазначено у звіті.

Луїс де Гіндос, віцепрезидент ЄЦБ, що інфляція у регіоні є тимчасовою:

Зростання цін почне сповільнюватися в найближчі місяці та досягне піку в листопаді. Після цього, за нашими прогнозами, інфляція почне сповільнюватися,

– додав він.

ЄЦБ вважає, що інфляція закінчиться впродовж 2022 року. При цьому деякі учасники ринку вважають, що вони недооцінюють інфляційний тиск і тому, ймовірно, доведеться оголосити про підвищення ставки до початку 2023 року.