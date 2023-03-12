Ідеї дизайну для маленької кухні: ось як правильно її облаштувати

Облаштування кухні забирає в господарів багато сил і часу. Але якщо дотримуватися правил, можна вдало та зі смаком її оформити.

Спроєктувати функціональну кухню і потурбуватися про зручне розміщення кухонних аксесуарів можна самостійно. Розповідаємо, що обов'язково треба врахувати в інтер'єрі маленької кухні.

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Інтер'єр кухні: як облаштувати

Функціональність кухні завжди відіграє основну роль, оскільки найбільшу увагу приділяють зручному використанню техніки. Маленькі кухні можуть бути функціональними за умови правильного планування.

Вам не доведеться турбуватися про її практичність, якщо ви звернете увагу на декілька аспектів:

вбудована побутова техніка . Щоб кухонна техніка займала менше місця, вам доведеться вирішити питання з облаштуванням. Вбудовані плити і холодильники вже не є новинкою ринку, але це не привід відмовлятися від них;

. Щоб кухонна техніка займала менше місця, вам доведеться вирішити питання з облаштуванням. Вбудовані плити і холодильники вже не є новинкою ринку, але це не привід відмовлятися від них; настінні конструкції. Це дозволить розмістити посуд, приправи, спеції і багато чого іншого. Це значно заощадить місце;

Це дозволить розмістити посуд, приправи, спеції і багато чого іншого. Це значно заощадить місце; світлі стіни і стільниці. Ви можете візуально збільшити площу, спробувавши певні кольори. Такий ефект дають світлі відтінки.

Використайте вільний простір по максимуму: вбудована техніка і шафи дозволять звільнити столи від побутових предметів, а відтак – уникнути безладу. Планування кухні з використанням тривимірних моделей гарантує, що ви отримаєте бажаний результат.

Окрім того, це зменшить витрати. Вам не доведеться купувати непотрібні будівельні матеріали.