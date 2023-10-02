Крихітна квартира з душем на кухні: ви будете вражені тим, скільки коштує це помешкання

Потенційні орендарі були шоковані, коли дізнавалися місячну вартість цієї крихітної квартири-студії у Лондоні. Але вона зовсім малесенька, з ліжком і душем на кухні.

Помешкання коштує лише 1083 фунти стерлінгів на місяць. Однак апартаменти настільки малі, що там навіть немає місця для туалету. Потенційні орендарі змушені будуть шукати його в інших частинах будівлі, у сусідів.

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Дуже крихітне житло з дивацьким плануванням

Ті, хто робили ремонт у помешканні, очевидно, хотіли вмістити туди все, що тільки можна. Саме тому одна кімната є і кухнею, і спальнею і навіть ванною кімнатою. Душ розташований безпосередньо біля вхідних дверей будинку, затиснутий поруч із мінікухнею. Не вмістилася там лише духовка. Проте є місце для мікрохвильової печі та раковини, тоді як пральна машина ледве влізає під раковиною.

Двоспальне ліжко втиснуте за кілька сантиметрів від кухонного простору і двомісного обіднього столу.



Крихітна квартира, де одній кімнаті "напхали" все, що можна / Фото Jam Press

Незважаючи на незначні розміри, квартиру продали новим орендодавцям як "більшу за середню подвійну напівстудію". До супернизької ціни входять абсолютно всі рахунки, тож це остаточна орендна вартість.

У повному описі сказано: "Двомісна напівстудія, що перевищує середню площу, розташована у великому вікторіанському будинку. Розташована між станціями West Kensington і Baron's Court з багатьма зручностями в цьому районі. Повністю мебльована, є власна мінікухня, окремий душ і спільний туалет".



Туалет, на жаль, не вмістився / Фото Jam Press