Чому цей розкішний будинок продають всього за 10 доларів: причина вас вразить

Триповерховий будинок має площу майже 1500 квадратів. Його продають за 10 доларів не просто так – є один важливий нюанс.

Маєток Old Post Hospital розташований у Форт-Міссулі, штат Монтана. Багато десятиліть ця будівля 1911 року працювала лікарнею для військовослужбовців та їхніх сімей під час епідемій. Та після Другої світової війни лікувальний заклад покинули.

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Будинок продають, але не землю

Згідно з договором купівлі-продажу, нові власники мають перенести будинок з ділянки, де він стоїть. Річ у тім, що у вартість входить лише житло, але не земля.

Продавці намагаються всіляко заохотити людей, навіть пропонують надати кредит на переїзд у розмірі 100 тисяч доларів. Він призначений для допомогти покупцеві фізично перенести будівлю в інше місце.

Чудовий історичний маєток продають за 10 доларів / Фото Circa old houses

Така незвичайна пропозиція є останньою спробою врятувати цей маєток від знесення, адже це історична будівля. Відомо, що компанія FAE-Wolf запропонувала план зведення нового житла та торгових площ на цій ділянці. Проте в лютому їхню пропозицію відхилила Комісія зі збереження історичної спадщини Міссули.

Чи знайдеться покупець, який буде готовий перенести житло в інше місце, наразі не відомо.