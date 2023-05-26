Для тих, хто обожнює мінімалізм: зазирніть у цей оновлений будинок з винятковим дизайном

Дворічна реставрація перетворила будинок у Каліфорнії на диво дизайну. І тепер це дивовижне житло продають за 779 тисяч доларів.

Власник придбав житло у 2020 році за 154 500 доларів. За професією він є архітектором, тому суттєво реставрував будинок 1951 року. Наразі будинок здають в короткострокову оренду.

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Будинок із новим та сучасним ремонтом

У домі поклали нові бетонні підлоги з епоксидним покриттям. Це є чудовим плюсом, адже їх легко мити. Кухня обладнана шафами на замовлення; має великий острів та високоякісну техніку відомих брендів.

Загальна площа житлової зони становить майже 120 квадратних метрів. У будинку є багато вікон та розсувних скляних дверей, що створює бажану естетику в приміщенні та на вулиці. У помешканні є три спальні та дві ванні кімнати.

Інтер'єр виконаний у нейтральних відтінках, у стилі мінімалізм. Тут немає нічого зайвого.

Світлі та просторі кімнати / Фото Realtor

Будинок розташований так, що звідти відкривається чудовий краєвид на національний парк Джошуа-Трі, особливо з палуби, яка має вбудовану ванну, розроблену французьким промисловим дизайнером. А крита веранда є ідеальним місцем для прийому гостей на вечерю.

Будинок розташований у пустелі, а вона завжди була місцем для творчих людей. Сучасна архітектура якраз доводить це.