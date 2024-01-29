У якому місті України найвищі ціни на купівлю та оренду житла: ось відповідь

Зрозуміло, що найвищими ціни на нерухомість будуть у західних регіонах. Проте одне місто є лідером за вартістю вже тривалий час.

Це місто дуже популярне через своє розташування – найвіддаленіше від зони бойових дій і найближче до західного кордону. Закарпатська область з центром в Ужгороді залишається найбезпечнішим регіоном України.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Попит не ажіотажний, але високий

Яка зазначає Роман Перегинець, голова Асоціації рієлторів України в Закарпатській області, такого шаленого попиту, як у перші місяці війни, немає. Та ціни досі тримаються на високому рівні, адже квартири продовжують купувати й орендувати.

"Орендні ставки зростали впродовж минулого року, але зараз стабілізувалися. Так, на вторинному ринку однокімнатну квартиру можна винайняти за ціною від 8 тисяч гривень на місяць, двокімнатну – від 10 до 12 тисяч гривень, трикімнатну – від 13 до 15 тисяч. На нове сучасне житло ціни значно вищі. Однокімнатна квартира у новобудові коштує від 400 доларів, двокімнатна – від 500 доларів, а трикімнатна – вже від 600", – каже експерт.

Ціни залежать як від ремонту у квартирі та мебльованості, так і від комплексу, його розташування, інфраструктури тощо. Наприклад, трикімнатна квартира у гарному комплексі з якісним дорогим наповненням може коштувати навіть 1 500 доларів на місяць.

Гарна квартира в новобудові – від 60 тисяч доларів

Що стосується купівлі-продажу нерухомості, то в черги покупці не шикуються, але попит є і на вторинці, і на первинці. Найчастіше квартири купують в економ- та комфорт-сегменті.

Щоб купити однокімнатну квартиру з ремонтом у новобудові, варто орієнтуватися на бюджет від 60 тисяч доларів, двокімнатна обійдеться за ціною від 75 тисяч. На вторинці однокімнатну можна знайти за 28 тисяч доларів, пристойну двокімнатну – за 40 тисяч,

– каже голова Асоціації рієлторів України в Закарпатській області.

Ціни на квадратний метр в Ужгороді зросли як в гривнях, так і в доларах. За оцінками експертів, зараз квартира коштує приблизно на 20% дорожче, ніж у 2021 році.