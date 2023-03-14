Вітальня в морському стилі: чому цей дизайн вам точно сподобається

Морський стиль в інтер'єрі квартири досить популярний. Очевидно тому, що він викликає приємні асоціації з відпочинком.

Створити атмосферу моря можна різними способами. Наприклад, за допомогою аксесуарів морської тематики (якорів, весел, канатів, кораблів) або навіть фарб.

Основні кольори, що переважають в морському інтер'єрі – білий, синій, бірюзовий та пісочний. Зазвичай у квартирі обирають одну кімнату для такого оформлення.

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Вітальня в морському стилі

Вітальня з морською тематикою поєднується з кімнатами, що оформлені в середземноморському стилі, провансі чи кантрі.

Для вітальні обирають холодну кольорову гаму, основними відтінками є білий та синій. Ці кольори добре виглядають при яскравому природному чи штучному освітленні. Меблі та оздоблення – тільки з натурального дерева.



Вітальня в морському стилі / Фото The Providence Journal

Різноманітні прикраси морської тематики, зокрема подушки з принтами морських риб і черепашок, а також різні дрібниці, привезені з відпустки, посилять враження. Великий акваріум з рибками стане яскравим акцентом у вітальні.