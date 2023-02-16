Натяжні стелі: про які недоліки варто знати, аби потім не пошкодувати

Натяжні стелі набрали неабиякої популярності завдяки своїй естетиці та простоті встановлення. Втім, в них є певні недоліки, які можуть створити вам проблеми.

Широкий асортимент, швидке встановлення, не надто велика вартість у порівнянні з іншими варіантами (за виключенням можливості самостійного встановлення іншого виду стелі) – здається, недоліки у виборі натяжної стелі потрібно пошукати. Дійсно, у цього рішення є дуже багато переваг, але не варто романтизувати жодне рішення, аби потім зустріч із реальністю не була неприємною.

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Недоліки натяжної стелі

Сучасні натяжні стелі вологостійкі та пожежобезпечні, окрім того, їх можна демонтувати та знову встановити без потреби купівлі нового матеріалу. Разом з тим це рішення точно не для приміщень із протягом, оскільки під впливом повітря тканина буде вібрувати.

Натяжна стеля – хороше, але не універсальне рішення / Фото Pexels

Також варто зважати на площу приміщення – у великих кімнатах тканина буде прогинатися під власною вагою, що створить ефект "падаючої" стелі. Якщо біля стелі часто проводиться якась робота, тоді теж потрібно розглянути інші варіанти, адже подряпати або порвати тканину доволі легко.

Ще один недолік натяжної стелі – очікування, адже потрібної тканини може не бути в наявності. Також варто враховувати, що за кожне особливе побажання доведеться доплачувати, а така можливість є не у всіх.

Ремонт – це завжди порівняння переваг та недоліків кількох рішень. Ніколи не буває універсального вибору, адже все зажди впирається в особливості приміщення та ваших побажань. Натяжні стелі – гарна опція, але далеко не у всіх випадках. Ретельно вивчайте усі нюанси та параметри обраних рішень, щоб у майбутньому не довелося платити знову.