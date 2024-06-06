Найдешевша каюта в одному з найрозкішніших кораблів у світі: яка ціна та що всередині

Тревел-репортерка Бріттані Чанг шукала корабель для свого чотириденного круїзу. Вона виришіла забронювати найдешевшу каюту на одному з найрозкішніших у світі кораблів Carnival Firenze.

Оскільки блогерка знала, що каюта крихітна й без вікон, то очікувала потрапити у темне й задушливе приміщення. Проте, з'ясувалося, реальність краща.

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Що треба знайти про найдешевшу каюту на розкішному кораблі

Хоча старі меблі та нестача декору псували інтер'єр, функціональність та житлова площа перевершили всі очікування.

Попри всі козирі інтер'єру, який більше нагадував лікарняну палату, ніж готельний номер, я була приємно здивованою розмірами каюти. Простора ванна кімната могла б вмістити сім'ю з чотирьох осіб, а у вітальні достатньо простору, щоб розстелити килимок для йоги,

— поділилася Бріттані.

Ще в каюті є великий письмовий стіл, а в шафі помістяться речі навіть двох осіб. "Крім того, у підлогу вмонтований датчик, що реагує на рух – необхідний атрибут для простору, позбавленого природного освітлення", – додала тревел-репортерка.

Маленька, але затишна каюта, де є все необхідне / Фото Бріттані Чанг

У середині травня Бріттані заплатила за каюту 735 доларів, тобто це 90 доларів за ніч. На її думку, це прийнятна ціна, оскільки ця каюта справді комфортна.

Як тревел-репортерка я щороку проводжу кілька таких відпусток на морі. Зазвичай мене поселяють у каютах з балконом – найпопулярнішій категорії кают, але цього разу довелось змиритися з такими умовами. Якщо я, розпещена людина, змогла тут жити, то й ви зможете,

– підсумувала жартуючи Бріттані.

До речі, цього року найдешевша внутрішня каюта для двох на Carnival Firenze коштує від 360 доларів з людини.