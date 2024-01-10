Туалет у коридорі: який вигляд має найдешевша квартира для оренди у Львові

У Львові здають в оренду квартиру за дуже низькою ціною. Це крихітне житло, площа якого становить 15 квадратних метрів.

Квартира розташована в Залізничному районі Львова. Орендна вартість за місяць становить всього лише 100 доларів, тобто близько 3 тисяч гривень. Наразі це найдешевша квартира, яку можна винайняти у Львові, повідомляє 24 Канал, проаналізувавши всі оголошення про оренду на платформі OLX.

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Чому квартира така дешева

По-перше, жити у помешканні площею 15 квадратів дуже важко, адже це максимально крихітна квартира. Власник розуміє це й поставив відповідну ціну. Окрім того, у квартирі немає гарячої води та душу, а туалет розташований у коридорі.

Інтер'єр крихітного помешкання / Фото OLX

Окремої кухні в помешканні, звичайно, що немає. Відповідний куточок облаштований у спальні. Житловий стан квартири теж бажає бути кращим – стіни облущені, а деякі меблі старі й обдерті.

Опалювати житло можна за допомогою газового п'єца та калорифера. Меблі й техніка, що на фото, входять у вартість оренди.

Скільки коштує орендувати будинок у карпатському селі

У селі Тухля, що неподалік від Славського, здають в довгострокову оренду будинок із сучасним ремонтом. Вартість житла за місяць становить 20 тисяч гривень.

У будинку є дві спальні, кухня-студія, ванна кімната й простора тераса з обідньою зоною. За площею житло невелике – має всього 60 квадратних метрів. Будинок здають мебльованим і з потрібною побутовою технікою – погляньте на інтер'єр.