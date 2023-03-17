"Найдешевший" будинок у Британії: що можна придбати за 48 тисяч доларів

Цей будинок у Північному Вельсі може стати одним із найдешевших у Британії. Двоспальне житло коштує всього лиш 48 800 доларів.

"Найдешевший дім" Великобританії в мальовничому селі покинули й зараз він у занедбаному стані. Ним можуть зацікавитися ті, кому подобається проєкт будинку для подальшого ремонту. Адже будинок продають за відносно невелику суму.

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"Найдешевший" будинок у Британії

Житло з кам'яним фасадом розташоване в селі Травсфінід. Воно потребує серйозних ремонтних робіт.



Будинок потребує капітального ремонту / Фото All Wales Auction

Найбільше треба буде попрацювати в обох спальнях, вітальні, колишній кухонній зоні, на задньому дворі та в господарській будівлі.



Одна з кімнат у будинку / Фото All Wales Auction

Місце розташування будинку чудове. Тут неймовірна природа. В оголошенні зазначають, що це "добре розташована база для прогулянок поблизу гір у лісовому парку. Територія є популярним місцем для активного відпочинку та пригод з риболовлею, катанням на каное, байдарках".

Серед об’єктів поблизу також є хостел і центр культурної спадщини, які дають змогу зазирнути в минуле Травсфінідда, зокрема в будинок-ферму поета Гедда Віна.