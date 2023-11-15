Скільки коштує найдорожча квартира в Харкові: ціна вас шокує

У центрі Харкова продають трикімнатну квартиру, яка наразі є найдорожчою в місті. Її вартість становить близько 70 мільйонів гривень.

Квартиру описують як "шикарну та елітну", вказуючи, що це житло преміумкласу в Клубному будинку. Продажем апартаментів займається місцева агенція з нерухомості, тож новий власник чи власниця повинні будуть сплатити ще певний відсоток посередникам. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані з платформи онлайн-оголошень OLX.

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Найдорожча квартира в Харкові

Квартира розташована на 2 поверсі шестиповерхового будинку. Вона має площу 100 квадратних метрів, серед яких кухня займає 46 "квадратів".

Формат квартири: передпокій, кухня-студія, спальня з лоджією та виходом на вуличний балкон, дитяча спальня, 2 санвузли. Все робилося собі, з дорогих і якісних матеріалів. Квартира повністю укомплектована технікою, продається з паркомісцем на верхньому рівні, яке розташоване близько до входу, і входить у вартість квартири,

– зазначає автор оголошення.

Ремонт квартири справді гарний, однак ціна дуже висока. На фото видно, що деякі меблі новому власнику чи власниці потрібно буде докупити. До слова, дизайн і якість матеріалів важко оцінити, бо світлини не чіткі.

Квартира за ціною близько 70 мільйонів гривень / Фото OLX

Опалення в квартирі автономне. Перевагою цього житла є те, що вона розташована в будинку на закритій території, яку охороняють.

"До центру міста – 2 хвилини, до парку Горького – 2 хвилини, 5 хвилин до станції метро "Наукова", – додає агент з нерухомості.

Точна вартість цієї квартири становить 1 848 990 доларів. Автор оголошення вказує, що з реальним покупцем можливий торг.