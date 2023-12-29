Скільки коштує найдорожча квартира у Львові: ціна справді вражає

Найдорожча квартира Львова розташована у Франківському районі. Це шестикімнатне помешкання, що займає весь останній поверх невисокої новобудови.

Вартість сучасної квартири з дорогим ремонтом становить аж 950 тисяч доларів. До вартості також належать три гаражі в паркінгу та велика тераса. Квартиру продають без жодних комісій, тобто її продає власник, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошень OLX.

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Який вигляд має квартира за 36 мільйонів гривень

Загальна площа квартири разом з терасою, сходовим прогіном становить 450 метрів квадратних. Тераса займає 122 "квадрати"; також відома площа кухні – 35 "квадратів". На терасі є спеціальне укріплення для встановлення відкритого джакузі та облаштовано сауну, але без усього обладнання.

Окрім шести спалень, у квартирі є кухня-вітальня та дві ванних кімнати. Автор акцентує, що ремонт виконаний дуже якісно.

Найдорожча квартира у Львові / Фото OLX

"У квартирі зроблено дуже якісний сучасний дорогий ремонт та встановлено якісну німецьку техніку, всі меблі зроблені за спецзамовленням із дерева. У санвузлах на підлозі та на стінах є натуральний мармур. Є два традиційні каміни на дрова: один з рудого мармуру, інший – з пісковику", – зазначено в оголошенні.

Проте є один суттєвий недолік – більшість меблів до квартири потрібно буде докупити, адже деякі кімнати повністю пусті. Оскільки вартість цього житла і так дуже висока, вона ще й "тягне" багато додаткових витрат.

У Львові впали середні ціни на купівлю житла

Місцевий рієлтор розповів, що за останні два місяці купувати квартири у Львові стало дешевше. Ціни впали на 3 – 5% як на первинному, так і на вторинному ринках. Це пов'язано найперше з тим, що у Львові суттєво знизився попит.

Цікаво, що найвищі ціни на квартири були влітку. Потім ринок зупинився і забудовники почали пропонувати багато акцій та безвідсоткових розтермінувань. Проте наразі це ще не допомогло покращити ситуацію. "Ринок не обвалився, але ситуація помітно погіршилася", – зазначив рієлтор.