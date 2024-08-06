У Львові здають квартиру за понад 200 тисяч гривень: що в ній такого особливого

Біля Стрийського парку здають в оренду чотирикімнатну квартиру за приголомшливою ціною. Її вартість становить 5,5 тисячі доларів, тобто приблизно 226 тисяч доларів на місяць.

Помешкання розташоване в елітній новобудові в ближньому центрі міста, пишуть в оголошенні на OLX. Наразі це найдорожча квартира на ринку оренди у Львові, повідомляє Нерухомість 24.

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Найдорожча квартира у Львові

Квартира розташована в 6-поверховому будинку у парковій зоні. Серед переваг – закрита територія та обслуговування консьєржа.

Житло площею 320 квадратів вміщує кухню, простору вітальню, три ізольовані кімнати, чотири гардероби, три санвузли та технічне приміщення. У квартирі досить високі стелі (3,3 метра) та сучасний інтер'єр.

Інтер'єр квартири за 5,5 тисячі доларів / Фото OLX

У кімнатах переважають пастельні тони, але є яскраві акценти. У вітальні – зелена стіна, в одній з основних кімнат – жовті крісла та бірюзові акценти на стінах однієї зі спалень.

До вартості оренди враховані два місця у підземному паркінгу.

Яка найвища орендна ціна в Києві

У столиці пропонують величезний пентхаус з дев'ятьма кімнатами за 15 тисяч доларів на місяць. Це найдорожча квартира на ринку Києва, якщо брати до уваги оренду.

Серед переваг – власна тераса, кілька балконів та сауна. Житло розташоване в елітному ЖК Печерського району.