Найдорожчий будинок у штаті: скільки коштує цей розкішний особняк в Огайо

У селищі Гантінг-Веллі продають мегаособняк площею 1920 квадратних метрів. Його вартість така висока, що може встановити новий рекорд у штаті Огайо.

Нерухомість з'явилася на ринку за колосальних 19,9 мільйона доларів. Згідно з оголошенням, будинок продають разом із "людською печерою, глибоким басейном і трьома гаражами зі стоянкою на 20 авто.

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Особняк може стати найдорожчим у штаті Огайо

Розкішна нерухомість розташована в чарівній сільській місцевості, неподалік від річки Чагрін. Теперішні власники придбали її у 2018 році і вже встигли інвестувати в особняк близько 20 мільйонів доларів.

На першому поверсі будинку є сучасний тренажерний зал, сауна та зону розваг із баром, більярдним столом, сценою і винною кімнатою. На другому поверсі будинку облаштовано п'ять спалень з окремими ванними кімнатами, а також кінотеатр.

Офіційна їдальня / Фото MLS Now

Інтер'єр виконаний за авторським дизайн-проєктом. Серед особливих деталей тут мармурова підлога та їдальню з мозаїчним розписом у вигляді павича.

Басейн розташований надворі, також там є майданчик для ігор і оранжерея. "Людська печера" розташована над гаражем. Там само є ще один бар і навіть перукарня.

Кімната, яку назвали "Людською печерою" / Фото MLS Now

Серед зовнішніх переваг – під'їзна дорога з підігрівом. Тобто новим господарям не потрібно буде турбуватися про очищення від снігу взимку.