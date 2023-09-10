Скільки коштує та який вигляд має найдорожчий будинок у Нью-Гемпширі

Прибережна "спадкова власність" є найдорожчим будинком у Нью-Гемпширі. Маєток розташованийна березі океану в місті з дивовижною назвою Рай.

Особливе житло збудували відносно нещодавно, у 2017 році. Він з'явився на ринку за колосальні 25 мільйонів доларів.

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Неймовірний маєток з краєвидом на океан

Будинок просто величезний – площа становить понад 930 квадратних метрів. У ньому є п'ять спалень, сім ванних кімнат і просторе відкрите патіо з пейзажним басейном з краєвидом на океан.

Дизайн-проєкт будинку розробили таким чином, щоб повною мірою використовувати переваги виняткового оточення. Скляні стіни й панорамні вікна цьому доказ.

Майже з кожної кімнати в будинку можна насолоджуватися приголомшливими видами на Мен, Нью-Гемпшир і Массачусетс,

– каже агент із розміщення оголошень Джим Джампа.

Власність площею 1,3 акра є одним із восьми будинків на березі океану в цьому районі. Нещодавно, у грудні 2022 року, сусідню резиденцію придбали за 25 мільйонів доларів, але за неринковою угодою.

Інтер'єр королівського білого кольору / Фото Realtor

Усі інші будинки на набережній перебувають у трастовій власності для майбутніх поколінь.

"Резиденція такого дизайну в такому чудовому місці є рідкістю на ринку, і часто вважається заповіданою власністю, де мають жити наступні покоління", – каже Джампа.