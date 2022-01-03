Найгарніші будинки у світі: приватні резиденції, якими замилуєшся
Джерело:24 канал
Найгарніші будинки у світі привертають увагу своєю архітектурою, незвичайним дизайном, використанням дорогих матеріалів. Тут продумана кожна дрібниця, щоб мешканцям було затишно та комфортно. Одні резиденції захоплюють своєю витонченістю, інші – пишністю минулих епох.
Нерідко такі будинки розташовані в "райських куточках", доповнюючи красу природи своїм незвичайним дизайном.
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Будинок під крилом літака (США)
Приваблива будівля розташована в Малібу. Два крила списаного літака Boeing 747 були використані для побудови даху. Їх доставили з пустелі Мохаве за допомогою гелікоптерів.
Власниця будинку – Френсі Ревальд. Цікаво, що жінці довелося реєструвати будівництво в управлінні цивільної авіації, щоб із висоти будівлю не переплутали з літаком, що розбився.
Будинок під крилом літака / Фото Keramoplast
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Танцюючий будинок (США)
Він розташований у Каліфорнії. Для фасаду були використані метал і дерево. Ефектна форма, вигнутий дах – все це вплинуло на вигляд споруди. Створюється відчуття, що будинок танцює. Проте він відмінно вписується у ландшафт.
Танцюючий будинок / Фото Remontbp
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Будинок-раковина "Наутілус" (Мексика)
Він розташований у Мексиці. Споруда захоплює своїм незвичайним і сміливим дизайном. При створенні важливу роль зіграла екологічність. Через різнокольорове скло проникають промені сонця, наповнюючи будинок відблисками. До кімнат ведуть доріжки з каменю, по підлозі стелиться рослинний килим.
Будинок-раковина "Наутілус" / Фото Vsyachyna
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Glass Pavilion (США)
Скляний будинок, розташований у Каліфорнії. Стильна та сучасна споруда з натяком на мінімалізм. Архітектор Стів Герман витратив 6 років на будівництво. Тут запропоновані не тільки кімнати для жителів і гостей, але також місткий гараж на 32 автомобілі.
Glass Pavilion / Фото Magazindomov
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Razor Residence (США)
Розкішний особняк у Каліфорнії, відомий фанатам всесвіту Marvel як резиденція Залізної людини. Тут були відзняті основні моменти фільму. Після грандіозного успіху кінокартини будинок був проданий за 117 мільйонів доларів.
Razor Residence / Фото Priceypads
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"Гоу пагорб" (Велика Британія)
Будинок, розташований в Уельсі. Завдяки дизайну його називають "будинком гобіта", але прямого відношення до зйомок фільму житло не має.
Фотограф Саймон Дейл побудував його за 3 000 фунтів стерлінгів. Екодім незалежний від зовнішнього світу. У ньому зберігається комфортна температура завдяки природній теплоізоляції. Електрика генерується за допомогою сонячних батарей.
"Гоу пагорб" / Фото Dekormyhome
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"Будинок Медузи" (Іспанія)
Особняк розташований у Марбельї. Триповерхова бетонна споруда загальною площею 650 квадратних метрів привертає увагу прозорим басейном на даху. Під час купання відкривається чудовий краєвид на гори Сьєрра-Бланка.
"Будинок Медузи" / Фото Livejournal
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The Wall House (Сінгапур)
Особняк розташований у Сінгапурі. Його особливість полягає в незвичайному виконанні. Два незалежних будинки немов накладені один на одного. У нижній частині розміщені житлові кімнати та їдальні. У верхній – територія розваг. Вони пов'язані в одне ціле великим центральним двором з отвором у стелі.
The Wall House / Фото Newrodaecn
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Резиденція Даніеля Лейна (США)
Стильний і сучасний особняк, розташований у США на березі Атлантичного океану. Під час його зведення враховані кліматичні та ландшафтні особливості ділянки. Щоб мешканці могли помилуватися океаном, з одного боку будинку розташований басейн і облаштована велика тераса.
Резиденція Даніеля Лейна / Фото Magazindomov
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"Будинок-галерея" (Бразилія)
Розкішний особняк складається з двох частин. Тут передбачена житлова зона і художня галерея власника. На даху останньої облаштований басейн. Загальна площа будинку складає 966 метрів квадратних.
"Будинок-галерея" / Фото Magazindomov
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Coastlands House (США)
Вілла у Каліфорнії, що розташована в одному з найкрасивіших місць штату (Big Sur). Під час її будівництва були використані скло та камінь. Завдяки величезним вікнам у підлогу будинок добре освітлений. З резиденції відкривається прекрасний вид на Тихий океан.
Coastlands House / Фото Maxsuharev
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Villa Valentina (США)
Чудова за своєю архітектурою резиденція, яка розташована у Маямі-Біч. Багаторівнева тераса, панорамні вікна, великий басейн – все призначене для запаморочливого відпочинку з видом на Атлантичний океан.
Villa Valentina / Фото Onduline
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Jewel of Kahana (США)
Розкішна вілла, що розташована на Гаваях. Будівництво резиденції, площею понад 850 квадратних метрів, завершили у 2009 році. Для комфортного проживання тут є 7 просторих спалень. У кожній із них передбачена окрема ванна кімната, що нагадує SPA.
Jewel of Kahana / Фото Architecturendesign
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Casa Finisterra (Мексика)
Чудова вілла, що розташована в Кабо. Особняк зведений на скелі, а мешканцям відкривається чарівний вид на океан. Повністю відкритий простір дозволяє насолоджуватися красою навколишньої природи в будь-який час.
Casa Finisterra / Фото Architecturendesign
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Ralston Avenue (США)
Резиденція у Каліфорнії спроєктована архітектором Charles Moore. Її особливість полягає у величезній кількості терас і відкритих зон для приготування їжі. Мешканцям запропоновано 5 розкішних спалень, у дворі облаштований басейн.
Ralston Avenue / Фото Interiorizm
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"Волстром-хаус" (США)
Унікальний дерев'яний будинок у Каліфорнії. Асиметрична споруда втілює в собі принципи органічної архітектури. Тільки натуральні матеріали та повне злиття з навколишньою місцевістю.
"Волстром-хаус" / Фото Travelask
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"Будинок Флінстоунів" (США)
Шанувальники мультфільму "Сімейка Крудсів" будуть у захваті від такого житла. Воно зведене у Малібу. Інтер'єр та архітектура повністю імітують печеру, в якій мешкали люди за часів неоліту.
"Будинок Флінстоунів" / Фото Adme
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Fallingwater (США)
"Будинок над водоспадом" побудований на південному заході Пенсільванії. Він відмінно вписаний у ландшафт й анітрохи не погіршує місцевість. Споруда розміщена на виступаючій скелястій ділянці. Кілька десятиліть у будинку проживала сім'я Кауфман, після чого він став музеєм.
Fallingwater / Фото Magazindomov
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Потрійний будинок у стилі barnhouse (США)
Він розташований на мисі, і мешканцям відкривається панорамний вид на Лос-Анджелес. Під час проєктування було використано три гостроверхі будівлі, які з'єднані між собою сходами. З кожної частини загальної споруди передбачений вихід у внутрішній дворик.
Потрійний будинок у стилі barnhouse / Фото magazindomov
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Pirouette House (Індія)
Будинок із цегли з хвилястими стінами розташований в Індії. Концепція полягає в тому, щоб завернути простір "всередину", забезпечивши вихід у дворик.
Pirouette House / Фото decor.design