Яке місце в США визнали найкращим для життя: його обирають вже вчетверте

Найкращим місцем для життя в Америці знову обрали цей район неподалік від Філадельфії. Його вже четвертий рік визнають околицею номер один.

У Честербруку, штат Пенсільванія, рівень бідності становить 1,5%, а рівень безробіття – 2,4%. Саме це передмістя назвали найкращим для життя в США.

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Місцевість Честербрук – на першій позиції

Аналітики проаналізували 17 932 американських регіонів. Щоб зрозуміти, який з них заслуговує на золото, компанія Niche врахувала кілька факторів: доступність, місцеві державні школи, ринок житла тощо.

Це передмістя перемогло завдяки системі освіти найвищого рівня, близькості до багатьох поважних університетів (таких як елітний заклад гуманітарних наук Свортмор-коледж та Університет Ліги плюща Пенсільванії). Окрім того, про Честербрук добре відгукуються мешканці. Серед мінусів – малодоступність та погані погодні умови.

Найкращим місцем для життя у США є Честербрук / Фото Google Earth

На другому місці опинилося Колоніальне село – район у Арлінгтоні, штат Вірджинія. Його характеризують, як "місце для мешканців будь-якого віку".

На третьому місці опинилося ще одне передмістя Пенсільванії – Ардмор. Як у випадку з Честербруком, "слабшими факторами Ардмора є доступність і погода, але дуже високі показники за всіма іншими факторами переважують їх".