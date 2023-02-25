Яке село у Великій Британії називають "найкращим місцем для життя"

У британському Шедвеллі захмарні ціни на житло, Жителі громади кажуть, що їхнє село найкраще з усіх, і на те є одна проста причина.

Місцеві жителі Шедвелла, графство Йоркшир, кажуть, що їхня маленька громада на голову вища від інших у цьому районі. Особливість села полягає в тому, що воно пропонує "найкраще з обох світів".

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Сільське життя біля великого міста

Жити в Шедвеллі – це насолоджуватися спокійним, сільським життям, та водночас мати доступ до великого міста Лідса. Воно розташовується приблизно 9, 7 кілометра від села.

Ви можете кожного дня слухати пташиний спів і спостерігати за конями, що пасуться, прогулюватись полями та фермами, знаючи, що ви живете лише за 20 хвилин їзди від найбільшого торгового та соціального центру в окрузі.

Це маленьке село також може похвалитися власною поштою, бібліотекою та пабом, а також одним із найстаріших у Британії магазинів риби та картоплі. Селищна рибна крамниця годує голодних місцевих жителів із 1911 року й розташована в котеджі 1630-х років.



Шедвелл у Йоркширі / Фото The Sun

Жителька Шедвелла Елісон Маккей додала, що це "найкраще місце для життя".

Ціни на житло дуже високі

Ціни на житло в цьому районі захмарні. Минулого року один котедж у селі продали за 400 000 фунтів стерлінгів (близько 17 з половиною мільйонів гривень).

Є двокімнатні квартири вартістю менш ніж 200 000 фунтів стерлінгів, але їх зазвичай розкуповують досить швидко після виходу оголошень.