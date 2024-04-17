Без білого: три нейтральні відтінки кухонних шаф, які найчастіше використовують дизайнери

У кімнаті, де ми проводимо найбільше часу, не варто ставити яскраві меблі, адже вони дуже швидко набриднуть і навіть можуть дратувати. Дизайнери назвали три відтінки кухонних шаф, які самі найчастіше обирають.

На кухні зараз дуже часто використовують саме землисті тони, як-от бежевий, коричневий, теракотовий, зелений тощо. Вони створюють заспокійливу й затишну атмосферу, тому справді варті популярності.

Зверніть увагу З урахуванням нових вимог: у Львові збудують школу з укриттям, басейном та просторими класами

Сірий

Сучасна кухня з білими стінами та сірими шафами / Фото deVOL Kitchens

Дизайнери інтер'єру рекомендують обирати сірі кухонні шафи для вишуканої нейтральної схеми. Сірий особливо добре підходить для кухонь з гарним природним освітленням. Для створення теплої атмосфери експерти радять обирати сіро-бежевий відтінок, а для прохолодної – сірий з вкрапленнями синього.

Бежевий

Кухня в стилі шейкер зі світло-бежевими меблями / Фото British Standard

Бежеві шафи – це про тепло та класику. Окрім того, вони практичніші, ніж білі. Бежеві шафи добре поєднуються з дерев'яними стільницями та латунною фурнітурою.

Оливковий

Зелено-біла кухня / Фото Farrow & Ball

Трендом 2023 року був заспокійливий відтінок зеленого – шавлієвий. Його та оливковий називають кольорами природи, які додають невимушеності простору.