Справжня розкіш: цей будинок назвали найкращою нерухомістю на березі моря в Австралії

Вишуканий будинок у прибережному Голд-Кості визнали найкращою пляжною власністю у всій країні. Це сучасне житло з шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами.

Власність змагалася з сімома іншими будинками в Азійсько-тихоокеанському регіоні, але виграла нагороду після одноголосного голосування 12 суддів. "Проєкт відповідав усім вимогам щодо розкішної забудови набережної. Це рівень майстерності, якість матеріалів, можливості для відпочинку та проживання", – сказали судді.

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Найкращий пляжний будинок в Австралії

На проєктування і будівництво будинку витратили понад рік. Дизайн натхненний інтер'єрами в палацах Маямі на південному узбережжі Флориди. Це справді піднесений, гламурний і тропічний стиль.

"Це дуже багато означає для всієї нашої команди, яка вклала наші серце, розум і різні таланти, навички та майстерність у цей дивовижний розкішний будинок на набережній", – поділилася генеральна директорка компанії-забудовника.

Інтер'єр зіркового будинку / Фото Relestate

Будинок унікальний тим, що з кожного куточка помешкання видно неймовірні краєвиди на океан. До власності належить басейн просто неба та зона для відпочинку, баскетбольний майданчик і 12-метровий понтон.

Зараз зіркову нерухомість продають, але офіційно про це ще не повідомили. Попри те, будинок вже викликав ажіотаж, і з'явилося кілька потенційних покупців.

Доглянута й озеленена територія довкола / Фото Realestate