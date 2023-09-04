Незмінно популярний: цей колір є одним із найкращих для інтер'єру кухні

Зелені кухні залишаються трендом 2023 року, але небесно-блакитні є теж дуже популярними. Вони створюють зовсім інший, чарівний та заспокійливий простір.

Ніжний блакитний нагадує про найкращі надбання природи: море, озера річки та безкрайнє небо. Саме тому кількість запитів на "кухні блакитного кольору" та "фарбу для кухні блакитний колір" зросла в середньому на 200%, тоді як попит на "шафи блакитного кольору" підвищився на 191%.

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Небесно-блакитний на кухні: які його переваги та як використовувати

Дизайнерка бренду розкішних кухонь Neptune Клер Біркбек обожнює небесно-блакитний колір за його легкість у використанні. За її словами, цей тон створює "спокійний простір, який не вимагає уваги".

Дизайнерка також порівнює відтінок із майже нейтральними кольорами, припускаючи, що він теж універсальний, але "має трохи більше кольору та жвавості".



Чарівний інтер'єр кухні небесно-блакитного кольору / Фото Tom Howley

Дизайнер кухонь Том Хоулі так само любить цей пастельний відтінок. Том, який регулярно використовує його у своїх фірмових дизайнах, зазначає, що небесно-блакитні кухні "дуже бажані та популярні, тому що вони завжди виглядають такими свіжими та чистими".

"Чудовий світло-блакитний надає нашим традиційним шафам сучасності. Колір буде ідеальним, зокрема, на кухні в стилі шейкер з відкритими балками – він створить справді приголомшливий ефект", – говорить Хоулі.

Як саме використовувати небесно-блакитний на кухні? Ви можете пофарбувати стіни чи поставити меблі такого кольору. Поєднання блакитних кухонних шаф з білою робочою поверхнею – ідеальне рішення, вважають дизайнери.



Поєднуйте з білим / Фото Tom Howley