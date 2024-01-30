Ванної немає, а туалет надворі: у Львові здають в оренду квартиру з найменшою площею
У Львові пропонують орендувати квартиру-кавалерку, тобто помешкання, що забезпечує мінімальні потреби для тимчасового проживання. У ній немає ванної кімнати, а в туалет доведеться ходити надвір.
Загальна площа помешкання становить 14 квадратних метрів. Це лише одне приміщення, де облаштували спальний куточок з диваном, кухню та обідню зону. Вартість дуже низька – 4 тисячі гривень на місяць, а це наразі найменша орендна плата у Львові на платформі OLX, повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові
Найменша квартира у Львові за найнижчою орендною ціною
Ремонт у квартирі досить сучасний, а меблі купували не так давно. Враховуючи житловий стан помешкання, ціна справді дуже низька. Проте мінуси суттєві, бо не кожен наважиться жити у квартирі, де немає душу чи ванни, а туалет десь надворі. Однак це одні з ознак квартир-кавалерок. Житло такого типу справді може не передбачати ванної кімнати.
Житло розташоване на першому поверсі 3-поверхового будинку. До квартири є окремий вхід з дворика. З варіантів опалювання – лише газовий конвектор. Найнеобхідніші меблі та побутова техніка є.
В оголошенні зазначають, що це пропозиція від рієлтора, тож новий орендар буде змушений сплатити ще певний відсоток посереднику. Комунальні послуги у вартість оренди теж не враховані.
Скільки коштує винайняти найдешевшу квартиру в Києві
У Дніпровському районі столиці пропонують житло за 4 500 гривень на місяць – наразі це найдешевша пропозиція на ринку оренди. Площа квартири з одною кімнатою, окремою кухнею та ванною кімнатою становить 27 квадратів.
Автор оголошення зазначає, що квартиру можна орендувати з дітьми, бо там є кілька спальних місць. Помешкання в житловому стані, але ремонт у ньому робили вже давно.