Названо найкращий хмарочос 2021 року: де він знаходиться та як виглядає

Інформаційний портал Emporis назвав переможця престижної премії Skyscraper Award цього року. Вперше за більш ніж 20-річну історію конкурсу приз був вручений австралійській будівлі.

One Barangaroo – хмарочос, спроєктований британською фірмою WilkinsonEyre. Висота споруди – 271 метр.

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Хмарочос One Barangaroo є найвищою будівлею міста і четвертим за висотою в Австралії. Звідси відкривається неперевершений вид на гавань Сіднея та Оперний театр. Всередині споруди передбачені розкішні резиденції та готель, що належить Crown Resort Group – найбільшому розважальному конгломерату Австралії. Крім цього, тут є казино і ресторани.

Фасад будівлі відрізняються унікальною зігнутою формою, яка нагадує 3 закручені пелюстки.

Хмарочос One Barangaroo є найвищою будівлею міста і четвертим за висотою в Австралії / Фото New Atlas

На думку журі, екстравагантний дизайн зовнішнього фасаду One Barangaroo став вирішальним фактором для того, щоб будівля зайняла перше місце, – зазначає Emporis.

Хмарочос стоїть на 4-поверховому подіумі, зовнішні стіни якого прикрашені мармуровою мантією.

Друге місце посіла канадська вежа Telus Sky / Фото / Фото New Atlas

Друге місце отримала Telus Sky, спроєктована Bjarke Ingels Group (222 метри), у Канаді.