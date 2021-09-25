Названо найкращий хмарочос 2021 року: де він знаходиться та як виглядає
Джерело:New Atlas
Інформаційний портал Emporis назвав переможця престижної премії Skyscraper Award цього року. Вперше за більш ніж 20-річну історію конкурсу приз був вручений австралійській будівлі.
One Barangaroo – хмарочос, спроєктований британською фірмою WilkinsonEyre. Висота споруди – 271 метр.
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Хмарочос One Barangaroo є найвищою будівлею міста і четвертим за висотою в Австралії. Звідси відкривається неперевершений вид на гавань Сіднея та Оперний театр. Всередині споруди передбачені розкішні резиденції та готель, що належить Crown Resort Group – найбільшому розважальному конгломерату Австралії. Крім цього, тут є казино і ресторани.
Фасад будівлі відрізняються унікальною зігнутою формою, яка нагадує 3 закручені пелюстки.
На думку журі, екстравагантний дизайн зовнішнього фасаду One Barangaroo став вирішальним фактором для того, щоб будівля зайняла перше місце, – зазначає Emporis.
Хмарочос стоїть на 4-поверховому подіумі, зовнішні стіни якого прикрашені мармуровою мантією.
Друге місце отримала Telus Sky, спроєктована Bjarke Ingels Group (222 метри), у Канаді.