Такі меблі у вітальні не потрібні: від чого варто відмовитись

Чимало людей під час планування дизайни чи покупки меблів можуть помилково обрати застарілі версії в оновленому дизайні.

Відтак навіть дорогою покупкою можна зіпсувати кімнату, якщо не знати цього правила. Чого не варто купувати у вітальню, ділимось далі.

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Чого не варто купувати у вітальню

Ще 30 років тому чи не в кожній домівці українця були меблеві стінки з великою кількістю полиць, тумб та обов'язково сервантом. Протягом всіх цих років виробники постійно оновлювали, змінювали та усучаснювали дизайн старих агрегатів, тож вони так і не зникали з ринку.

Сьогодні такі меблі стали антитрендом та цілковито вичерпали натхнення у дизайнерів. У сучасному просторі вони можуть виглядати не лише непрактично, але й недоречно. Рекомендуємо знайти заміну, на перший погляд, простому та потрібному рішенню, яке насправді має чимало недоліків.

Сучасний дизайн кімнати проєктується з ретельним плануванням зберігання речей і для цього не завжди потрібна стінка, яка розлягається на усю стіну. Можна зберегти традиції мінімалізму, простору кімнату та водночас мати достатньо місця для зберігання.



Естетика мінімалізму / Фото Pexels

Меблеві ж стінки перенавантажують простір. Цікаво, що телевізор, який раніше теж інтегрували у меблі, з часом ставав причиною того, що стінка починала дратувати. А все тому, що зберігався постійно візуальний контакт.

Що поставити замість меблевої стінки

Подбайте про достатню кількість шаф по всій квартирі. Якщо простір та планування дозволяє, чудовим рішенням буде гардеробна чи комора для зберігання всіх речей. У вітальні ж простір варто заповнювати лише тумбами та телевізором. Стіну за екраном можна зробити акцентною та стильною за допомогою правильних декорацій, матеріалів та кольорів.

Приховане зберігання / Фото Pexels

Якщо ж вашим речам потрібен прихисток у вітальні, поставити шафу можна поруч з тумбою та телевізором. Це рішення може виглядати стильно та практично. Якщо цього мало для зберігання речей, рекомендуємо спроєктувати одну суцільну шафу без ручок на всю стіну.

У меблі варто інтегрувати телевізор. Таке рішення буде мати і декоративне значення, і практично покращить побут. У вітальній кімнаті можна розмістити і полиці, якщо ви практикуєте їх використовувати.