Не повторюйте цих помилок: про які оновлення на кухні шкодують усі господарі

Не оновлення певних меблів чи девайсів на кухні є вдалим. Про деякі з них власники дуже шкодують і закликають не повторювати їхніх помилок.

Ці помилки не такі серйозні, як ті, що пов'язані з капітальним ремонтом кухні. Та вони все одно суттєві, бо завдають клопоту. Дизайнери інтер'єру розповіли, яких оновлень треба уникати, щоб не потворити помилки тих, хто це вже зробив.

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Стільниці з натурального каменю

Мармурові кухні та стільниці з натурального каменю – це модернізація мрії, яка робить будь-яку кухню розкішною. Та реальність таких покриттів часто далека від спокійних фотографій в пінтересті.

"Мармур можна легко пошкодити, а пористі камені вбирають плями та жир, що робить їх справжнім жахом на кухні, де навпаки потрібно зберігати чистоту для збереження чистоти та недоторканності", – кажуть експерти.

Подібним чином і плиткові стільниці, які були дуже популярними раніше, дуже легко пошкодити і важко чистити.

Відкриті стелажі

Усі відкриті варіанти зберігання речей – це завжди безлад, особливо в місці, де ми кожного дня готуємо або їмо.

"Хоч відкриті стелажі можуть виглядати красиво, це може призвести до безладу та проблем з обслуговуванням, що ускладнить організацію кухні, а відтак прибирання", – каже експертка з кухонь Катріна Сміт.

Екстравагантна техніка

Вибір кухонної техніки є однією з найважливіших етапів під час оновлення чи ремонту кухні. У магазинах пропонують багато варіантів із різними функціями та цікавими ґаджетами. Катріна Сміт радить, однак, дотримуватися простоти та уникати купівлі екстравагантних варіантів. Адже це саме те, про що багато господарів потім шкодують.

"Інвестувати в першокласну техніку – це привабливо, але власники будинків можуть про це потім пошкодувати, якщо не будуть користуватися нею повноцінно. Надавайте перевагу приладам, які відповідають вашим кулінарним звичкам і потребам", – закликає експертка.