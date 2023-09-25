Ідеальне місце: в Каліфорнії продають власність на вершині гори з "приємним бонусом"

У Напі продають розкішну нерухомість, що складається з двох, повністю білих, будинків. Вони розташовані на вершині гори Відер. Та до власності належать не лише будинки, є ще один приємний "бонус".

Нерухомість розташована на двох величезних ділянках площею 52 гектари. З них три гектари займає "подарунок від власників" – преміальні виноградники каберне. З винограду, вирощеного тут, виробляють вина преміумкласу, які навіть відзначали престижними нагородами.

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Життя на вершині гори

Головна вілла складається з чотирьох спалень, бібліотеки-офісу, фітнес-центру та кухні, а також вітальні та обідньої зони. Ще дві спальні розташовані у величних крилах, які майстерно виступають з обох кінців будинку. Біля входу нових власників зустріне драматична скульптура "Складені кола" американського художника Флетчера Бентона.

Вілла поєднує в собі аж три стилі: модернізм, артдеко та деконструктивізм. Її збудували у 1988 році.

Величний маєток у Напі / Фото Sotheby's International Realty

"Коли я вперше під'їхав до помешкання, моїм першим питанням було: "Вау, звідки це взялося? Я ніколи раніше не бачив чогось такого сучасного в долині Напа. Унікальність будинків і ландшафту, що "сидить на пагорбі", просто вражає", – згадує агент із лістингу Артур Гудріч.

Одразу за головним будинком розташована гостьова вежа з двома спальнями. Вона претендує на звання найвищої споруди в усьому окрузі Напа, адже звідти відкривається панорамний краєвид на всю долину.

Агент з лістингу каже, що нерухомість таких розмірів доречно використовувати як вторинне житло. Також його можна здавати в оренду відпочивальникам або туристам. Ціна питання – 22 мільйони доларів.