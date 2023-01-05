З 1 січня іноземцям заборонено купувати житло у Канаді: причини обмеження

З 1 січня у Канаді діятиме дворічна заборона на купівлю будинків іноземцями. Таким чином місцева влада прагне знизити ціни на ринку житла, який вважається одним з найдорожчих у світі.

Згідно з даними порталу Numbeo, середня ціна квадратного метра у квартирах, розташованих в центральних районах, зросла до 8 893 канадських доларів (6 585 доларів США). Це в 11 разів більше від середнього доходу після податків.

Читайте також На які квартири буде попит у 2023 році: прогноз девелопера

Чому канадська влада прийняла рішення про заборону продажу житла іноземцям

Згідно з останніми даними, громадяни інших країн становлять менше ніж 6% домовласників у провінціях Онтаріо та Британська Колумбія, де, за статистикою, найвищі ціни на житло. Таким чином, заборонивши продаж житлового фонду гостям країни, влада планує підкорегувати вартість квадратних метрів.

Ціни на житло в Канаді у 2022 році перевищували ціни 2013 року на 48%. Водночас середній річний дохід канадського домогосподарства зростає не так швидко. За останньою інформацією, з 2015 до 2020 року він зріс лише на 9,8%. Це робить канадський ринок житла одним із найдорожчих у світі.

Міністр житлового будівництва Канади Ахмед Гуссейн заявив, що заборона спрямована на те, щоби зробити вихід на ринок нерухомості складнішим для інвесторів, які розглядають нерухомість не як житло, а як можливість вкласти гроші.

Цим законом ми хочемо домогтися того, щоб власниками житла були канадці – на благо всіх, хто живе у цій країні,

– заявив він.

Штраф за порушення заборони становитиме 10 тисяч канадських доларів (або близько 7 300 доларів США). Водночас у заборони знайшлися противники, які кажуть, що його наслідки можуть виявитися непередбачуваними для ринку нерухомості.

Наприкінці грудня, за 11 днів до набуття чинності заборони, канадський уряд оголосив, що у законі будуть винятки, зокрема, для:

студентів з-за кордону, які перебувають в країні щонайменше п'ять років,

біженців,

власників дозволу на роботу в Канаді.