Найпримхливіший ринок в Україні: що відбувається із нерухомістю Одеси

Ринок нерухомості Одеси поступово відновлюється після початку повномасштабної війни: стабілізуються ціни, пропозиція та попит. Однак продовження бойових дій досі впливає на настрої потенційних клієнтів.

Як змінювалися попит та пропозиція і яка ситуація на місцевому ринку нерухомості зараз, розповідаємо далі.

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За даними порталу DOM.RIA, у січні 2023 року Одеса зайняла третє місце в Україні за кількістю пропозицій на ринку новобудов із показником 385 об'єктів. Ціна на продаж квартир варіюється від 26,5 тисяч доларів до 500 тисяч. Середня вартість квадратного метра в Одесі – тисяча доларів.

Покупці цікавляться купівлею квартир в центрі міста та біля моря: найвищі ціни на квартири в районах Ланжерону та Відради, найнижчі – в районі курорту Куяльник.

Як ринок нерухомості Одеси відреагував на повномасштабне вторгнення

За словами експерта з нерухомості Сергія П'ятницького, ринок нерухомості Одеси – один із найпримхливіших в Україні, адже на нього впливають будь-які зміни в країні. З початком повномасштабної війни він повністю зупинився, а операції з нерухомістю не здійснювались.

"Все суспільство і весь бізнес, в цьому числі забудовники, знаходились в певному шоковому стані й приблизно перші 2 – 3 тижні ринок не працював взагалі. Люди почали масово виїжджати з території України, покидати квартири та розривати договори з оренди. Що стосується продажів: всі угоди зупинилися. Було введено воєнний стан, закрили реєстри з нерухомістю. Повністю зупинився ринок вторинної нерухомості, технічно не було ніякої можливості проводити будь-які угоди й ця ситуація продовжувалася до літа, коли відкрили реєстри", – розповів експерт.

Яка ситуація на ринку нерухомості Одеси зараз

Зараз місцевий ринок відновлюється. Це стосується як купівлі житла на первинному і вторинному ринку, так і оренди. Причому первинний ринок перебуває в найкращому стані з початку повномасштабного вторгнення, але все ще дуже далекий від показників, які були до лютого 2022 року.

"Є певний рух до відновлення ринку і він в принципі спостерігається протягом всього періоду, починаючи з березня місяця. Це пов'язано з тим, що перше – ситуація на фронті змінюється, змінюється в кращу сторону, а по-друге – з тим, що люди починають потроху звикати й розуміють, що життя продовжується і однаково треба щось робити. Є ще третій аспект – це ціновий аспект", – розмірковує експерт.

На ціни та продажі на вторинному ринку вплинули декілька факторів. Зокрема, це відкриття реєстрів влітку, що дало змогу проводити операції. Тоді на ринку з'явилась певна кількість нерухомості, яку продавали з суттєвим дисконтом. З часом такі пропозиції закінчились, а попит почав зростав. Це призвело до того, що ціни відновлюються. Зараз "вторинка" стабілізується, разом із тим внормовується ціна.

На ринку новобудов, за словами експерта, динаміка теж непогана. Попит на таку нерухомість є, але люди бояться ризиків і їм складно зараз вкладати гроші в об'єкти, які перебувають на першочергових етапах будівництва. Ще одна проблема – нові проєкти зараз не з'являються, оскільки забудовникам не видають дозволи на будівництво нових об'єктів.

На ринку оренди ціни майже досягли тих, що були на період зими минулого року, ще до початку цієї повномасштабної війни. За словами експерта, це пов'язано з тим, що в Одесу приїхало багато людей – це і ті люди, які виїхали на початку війни, так і ті, хто переїхав у місто з регіонів, де йдуть бойові дії.