Заміська нерухомість під Києвом і в регіонах: що буде з цінами влітку

В Україні найближчим часом злетять ціни на заміські будинки. Найбільше це торкнеться котеджів, які розташовані в межах 30 кілометрів від Києва.

Подорожчання пов'язане з підвищеним попитом і зростанням цін на будівельні матеріали. Детальніше розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Як зміняться ціни й чому

Котедж під Києвом (в межах 30 кілометрів від міста) площею 70 – 100 квадратних метрів можна буде придбати за ціною від 1200 доларів (близько 33 тисяч гривень) за квадратний метр, а середня ціна складе 1200 – 1700 доларів (33 – 47 тисяч гривень) за "квадрат". Це означає, що за котедж доведеться віддати від 3,3 мільйона гривень.

Експерти пояснили, що в Україні сильно подорожчали будівельні матеріали. Зокрема, керамоблок та газоблок, арматура, утеплювачі й пиломатеріали.

За словами Берещак, квадратний метр у таунхаусі з керамоблоку коштуватиме 800 – 1500 доларів (від 22 тисяч до 42 тисяч гривень).

Також дорожчає серійна котеджна забудова. Це пояснюється двома факторами:

ростом інфляції в 8,5%;

цінами на будматеріали.

Арматура стрибкоподібно дорожчає у середньому на 30% за останній період. Для серійного будівництва – таунхаусів і сітіхаусів – це має велике значення. Також не хоче знижуватися в ціні керамоблок і газоблок. Позитивна динаміка зростання є навіть щодо утеплювачів. В цілому, залежно від категорії, матеріали продовжують дорожчати в межах 9-15%,

– уточнила Вікторія Берещак.

Заміська нерухомість в Україні злетить в ціні / Фото 24 канал

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Що з попитом

Вікторія Берещак уточнила, що попит на котеджі не можна назвати ажіотажним, як це було у 2020 році, проте він залишається на високому рівні. Це пов'язано в тому числі з малою кількістю пропозицій на ринку заміської нерухомості.

Коли попит перевищує пропозицію, у власників з'являється можливість "крутити носом" і підвищувати ціни,

– уточнила експертка.

Що стосується дерев'яних будинків, ціни на які також підвищаться, попит на них досить низький.

Яка альтернатива

Під Києвом є багатоквартирні будинки з великою прибудинковою територією, садами, скверами, парками та озерами, а також квартири з власними двориками. Такі варіанти можна розглянути тим, хто шукає варіант дешевший, ніж будинок.

Зростання цін на житло пов'язане з кількома факторами / Фото Pixabay