Ви будете здивовані: 5 дизайнерських рішень, у які краще не інвестувати

Прагнучи створити комфортний і затишний дім, ми часто намагаємося багато чого додати. Це стосується як меблів, так і декору. Дизайнери кажуть, що таке рішення може бути далеким від істини.

Експерти переконують, що зазвичай краще навпаки щось "відняти". Вони назвали 5 дизайнерських рішень, від яких варто відмовитися в дизайні або ж взагалі не використовувати, якщо цього у вас немає.

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Багато вбудованих меблів

Вітальня з вбудованими книжковими полицями з обох боків / Фото Future

Вбудовані шафи та стелажі – це практичне доповнення до вашого інтер'єру, та аж ніяк не естетичне. Дизайнер Аман Тан з Онтаріо радить діяти помірно. Якщо ви ставите вбудовану шафу з одного боку стіни, то для іншого – оберіть мінімальні меблі.

Особливо це стосується віталень. Багато вбудованих полиць, як на фото вище, просто руйнують вигляд великої просторої кімнати.

А взагалі звертайте увагу на розмір і планування вашої вітальні, перш ніж інвестувати у вбудовані меблі. Якщо вона крихітна, то гасла "що менше, то краще" потрібно обов'язково дотримуватися.

Темно-синя кухня

Синя кухня з центральним островом / Фото Paul Massey

Кухня – одне з найскладніших приміщень для оформлення, бо навіть незначні дизайнерські деталі можуть зробити інтер'єр застарілим. Одним з таких, на думку дизайнерів, є темно-синій колір.

За спостереженнями фахівців, саме синій колір дуже швидко набридає на кухні. Зараз його майже повністю витіснив темно-зелений відтінок.

Офіційна вітальня

Формальна вітальня в зелених та білих тонах / Фото Stoffer Photography Interiors

Колись офіційна вітальня вважалася обов'язковою кімнатою в будинках, бо там приймали гостей. Та останнім часом облаштування такої кімнати відійшло на другий план.

Дизайнери кажуть, що людям просто набрид цей офіційний тон у гостьовій кімнаті. У багатьох оселях вони просто припадають пилом більшу частину року. А коли господарі беруться за ремонт у новобудовах, то вони обирають відкритий простір, тобто кухню-вітальню.

Два кухонні острови

Біла кухня з двома островами / Фото Scott Amundson

Подвійний кухонний острів багато хто вважає "доповненням високого класу". Експерти ж кажуть інакше: цьому дублікату не місце на більшості кухонь. Так, ще один острів створює додаткове робоче місце, але водночас робить приміщення громіздким.

"Подвійні острови можуть здатися вершиною кухонної розкоші, але вони швидко перетворять ваше місце для приготування їжі на кулінарну смугу перешкод! Замість того, щоб додати вишуканості, вони лише захаращують простір", – переконують дизайнери.

Вбудовані світильники

Вбудоване світло в різних кімнатах / Фото EGLO

Експерти називають вбудовані світильники "будівельними". На думку фахівців, вони "безхарактерні та нудні".

"Виберіть варіанти дизайнерського освітлення, такі як настільні та торшери, люстри та настінні бра з регулюванням яскравості теплих тонів", – підказують дизайнери.

Якщо ви прихильники вишуканого дизайну, то вбудовані світильники точно не для вас.