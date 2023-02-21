Неймовірна розкіш: як виглядає квартира Леді Гаги та скільки вона платила за її оренду

Помешкання зірок – це завжди щось особливе, як і їхні власники. Виявляється, що це стосується навіть того житла, яке вони орендують.

На ринку нерухомості Нью-Йорка з'явився новий захоплюючий об'єкт. Орендарям пропонують шикарну квартиру на Мангеттені, в якій раніше жила зіркова Леді Гага.

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Пентхаус Central Park South – це шикарний дуплекс площею 185 квадратних метрів. Тут є дві спальні, дві ванних кімнати, велика відкрита тераса та просто приголомшливий вид на знаменитий Центральний парк Нью-Йорка.

У вітальні є дров'яний камін, тож і затишку тут не бракує. Окрім нього вітальня може похизуватися панорамним видом на парк. Також тут їдальня з власним балконом, а дві тераси розташовані біля головної спальні.

Брокери зазначають, що окрім Гаги тут жило багато знаменитостей, але здебільшого вони не хотіли розголошувати розташування свого помешкання, аби захистити приватне життя.

Варто зазначити, що жити тут справді можуть лише знаменитості та дуже забезпечені люди, оскільки місяць оренди цієї квартири коштує 35 тисяч доларів.

Як виглядає квартира за 35 тисяч доларів на місяць