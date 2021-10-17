У Нідерландах збудували хмарочос з 10 000 рослинами на балконах: призначення будівлі

Італійський архітектор Стефано Боері завершив проєкт хмарочосу засадженого рослинами. Житло в Ейндховені отримало назву Trudo Vertical Forest.

Висота багатоповерхового будинку становить 70 метрів. Усі поверхи мають ступінчасті виступаючі балкони, з яких власне й ростуть дерева.

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Це перший "вертикальний ліс" Стефано Боєрі Арчітетті в Нідерландах. На відміну від більш ранніх вертикальних лісів, включаючи Bosco Verticale, в яких переважали розкішні апартаменти, у 18-поверховому Trudo Vertical Forest буде 125 доступних соціальних квартир.

Це перший "вертикальний ліс" Стефано Боєрі Арчітетті в Нідерландах / Фото Dezeen

Це соціальне житло в Ейндховені, створене у вигляді вертикального лісу, дозволяє розв'язувати проблему кліматичних змін і водночас житлове питання, – коментують автори конструкції.

Висота багатоповерхового будинку становить 70 метрів / Фото Dezeen

Розміри горизонтальних бетонних смуг і східчастих балконів різні, загалом на них росте 10 135 рослин. За прогнозами екологів, завдяки їм щороку буде поглинатися понад 50 тонн CO2 і виділятися понад 13 тонн кисню. Для більшої енергоефективності проєкту, на дахах сусідніх будинків встановили сонячні батареї. А для розв'язання проблеми зрошення насаджень, створили систему по збору дощової води з резервуарів.

Використання будівельних технологій останнього покоління, раціоналізація певних технічних рішень для фасадів і загальна оптимізація ресурсів, пов'язаних з проєктом і будівництвом будівлі, дозволили досягти цілі – реалізувати Вертикальний ліс, призначений для проживання мешканців з низьким рівнем доходу та молодих пар, – додають автори.

Усі квартири мають вихід на власний балкон. / Фото Dezeen

Завдяки висоті стель 3,5 метри, кожна з квартир площею 50 квадратних метрів дає можливість реконфігурувати простір. Крім цього, усі помешкання мають вихід на власний балкон.