Які дизайни будуть найпопулярніші у 2024 році: прогноз експертів

З настанням 2024-го дизайнери сиплять прогнозами щодо того, які тенденції, найімовірніше, домінуватимуть у новому році. За словами експертів, тренд на строгий мінімалізм остаточно відійде.

Наступного року популярними будуть багато тенденцій, зокрема в тренді залишаться тиха розкіш і дофаміновий декор. Проте відбудеться одна важлива зміна у світі дизайну – остаточний відхід від нейтральних мінімалістських схем на користь яскравих.

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2024-й стане роком відродженням барвистих дизайнів

Протягом 2023 року ми спостерігали тенденцію, що стосувалася появи більш яскравих кольорів. Експерти кажуть, що це продовжиться лише наступного року. Вже під кінець 2024-го ми офіційно прощаємося з мінімалізмом і холодними колірними палітрами, а натомість будемо використовувати індивідуальний підхід до дизайну наших будинків з глибокими та динамічними колірними схемами.

Дні гіпермінімалізму минули. Ми повністю переходимо до більш унікальних просторів з унікальними функціями, які демонструють вашу індивідуальність, як-от оригінальні твори мистецтва, вінтажні предмети, меблі на замовлення та, звичайно, багато кольорів,

– прогнозує дизайнер Джордан Самсон.

Така зміна посилить популярність відомих тенденцій, таких як дофаміновий декор. Його ідея полягає в тому, щоб використовувати ті види декору й палітри кольорів, які подобаються особисто вам.

Зелено-жовта вітальня / Фото Future

"2024-й стане роком відродженням барвистих просторів. Популярними будуть червоний, помаранчевий, синій та інші яскраві тони", – вважає Джордан.

Що стосується нейтральної основи, то популярність прогнозують шоколадно-коричневому відтінку.