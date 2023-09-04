Новий будинок у ретростилі: продають розкішне житло, яке збудували зовсім нещодавно

На узбережжі Джерсі-Шор продають будинок, від якого перехоплює подих. Це абсолютно нове житло, яке збудували кілька тижнів тому.

Пляжний будинок із шістьма спальнями в місті Авалон був натхненний сучасним дизайном середини 20 століття. Його оцінили в 11 885 000 доларів.

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Елегантність та розкіш у кожному куточку

Будинок справді особливий для Авалона, адже більшість помешкань там дещо традиційні. Нерухомість є сумішшю модерну середини століття, атмосфери австралійського узбережжя та ретро Палм-Спрінгс.

Інтер'єр житла площею 560 квадратних метрів наповнений індивідуальними деталями, серед них – гладкі бетонні підлоги, розкішні шафи та безшовні скляні душові кабіни.

Привертає також увагу куточок для читання на нижньому поверсі та басейн у курортному стилі.

Світлий інтер'єр у нейтральних тонах / Фото Realtor

Усі вісім ванних кімнат обкладені плиткою від підлоги до стелі. В кухні облаштований кафе-баром і мініпекарня.

Розташування будинку дуже вдале: в самому центрі пляжної спільноти Авалон і за декілька хвилин ходьби від магазинів і ресторанів. Через панорамні вікна можна милуватися краєвидами на океан.

Новий будинок, який збудували кілька тижнів тому / Фото Realtor