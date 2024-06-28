Прикра помилка: чому новий будинок за 500 тисяч доларів доведеться знести

На Гаваях забудовник випадково збудував хатину на чужій сусідській ділянці. Законна власниця вимагає знесення будинку вартістю 500 тисяч доларів.

На незаконне будівництво поскаржилася власниця землі Енн Рейнольдс. Це вона звернулась до суду й дочекалася рішення на свою користь, хоча й не повністю.

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Будинок звели не на тій ділянці

Хатина з двома спальнями та трьома ванними кімнатами розташована в парку "Гавайський рай" у місті Пуна. Її збудували на чужій ділянці, хоча згідно з проєктною документацією, новий об'єкт мав з'явитися по сусідству.

Одна справа, коли це незначне посягання, а тут цілий будинок звели на 114-й ділянці, а мали на 115-й,

– зазначено в рішенні суду.



Незаконно збудована хатина на Гаваях / Фото Hawaii News Now

Законна власниця ділянки Енн Рейнольдс купила цю землю за 22,5 тисячі доларів у 2018 році. Вона планувала переїхати сюди з Каліфорнії, щоб проводити медитативні оздоровчі процедури з виглядом на океан. Жінка навіть не думала, що колись матиме такий сюрприз.

Таку помилку допустив підрядник разом із забудовником, які "рахували ділянки за допомогою телефонних стовпів, але почали будівництво не з того боку".

Суддя справи зазначив, що обидві компанії "зрізали кути", щоб зменшити витрати. Тепер вони мають виплатити компенсацію за демонтаж. Суддя каже, що компаніям не треба відновлювати ділянку до початкового стану. Та власниця наполягає на демонтажі. Її адвокат каже, що "ми не отримали всього, чого хотіли, але це крок у правильному напрямку".