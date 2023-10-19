Усі погоджуються, що комфорт – це головне, коли ви плануєте облаштування обіднього куточка. Однак це також можливість для прояву творчості за допомогою кольорів, візерунків та оздоблення. Ось 5 ідей від провідних дизайнерів, які вони втілили для своїх клієнтів.
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Подумайте про меблі з цікавими кривими
Вигнуті лінії меблів додають родзинки / Фото Caz Myers Design
Обідній куточок – це також і місце для мистецтва
Чудове місце для обіду з картинами та дизайнерськими сидіннями / Фото Sarah Vanrenen
Додайте інтересу за допомогою природних шпалер
Унікальні шпалери з реалістичними малюнками гір / Фото Cat Dal Interiors
Зонуйте куточок використовуючи килимок
Окремий килим – один із способів зонування вітальні та обіднього куточка / Фото Future
Додайте нотку офіційності за допомогою симетрії
Шість однакових картин та ідентичний декор по обидва боки на тумбі / Фото Charlotte Crosland Interiors