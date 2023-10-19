Як облаштувати обідній куточок на кухні чи у вітальні: 5 дизайнерських ідей
Джерело:Homes & Gardens
Створення зручного обіднього куточка, коли простір "для маневру" обмежений, може виявитися складним завданням. Мета полягає в тому, щоб облаштувати його затишним і з акцентом на відокремленість від кухні чи вітальні.
Усі погоджуються, що комфорт – це головне, коли ви плануєте облаштування обіднього куточка. Однак це також можливість для прояву творчості за допомогою кольорів, візерунків та оздоблення. Ось 5 ідей від провідних дизайнерів, які вони втілили для своїх клієнтів.
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