Чи допомагає очищувач повітря позбутися пилу в кімнаті: відповідь експертів

Багато людей використовують очищувач повітря у своїх спальнях. Та чи справді він допомагає позбутися пилу – експерти відповіли на це питання.

Повністю позбутися від пилу практично неможливо. Зрештою, пил є побічним продуктом життя та дихання в будь-якому внутрішньому середовищі. А проте, існує багато очищувачів, які мали б "звільняти" повітря від пилу. Чи виконують вони таку функцію – читайте далі.

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Чи допомагають очищувачі повітря позбутися пилу

Експерти вважають, що інвестиції в найкращі очищувачі повітря можуть допомогти позбутися пилу або принаймні значно зменшать його вміст у повітрі.

Очищувачі повітря працюють за допомогою серії фільтрів, які вловлюють часточки в повітрі, такі як пил, пилок і шерсть домашніх тварин. Спочатку пристрій втягує повітря, а потім випускає очищене,

– пояснює експерт з прибирання в Mold Busters Джон Ворд.



Очищувач повітря також ставлять у вітальні / Фото Prom.ua

Це не дуже відрізняється від принципу роботи якісних осушувачів, які втягують вологе повітря, а випускають сухе.

Варто зрозуміти, що очищувач працює лише з пилом, що накопичується в повітрі. До того пилу, який лежить на поверхнях, він не має жодного стосунку. Тому важливо регулярно очищати поверхні, такі як підлога, меблі та змінювати постільну білизну, щоб пил не встигав осідати.