Скандальну одеську колонію не змогли продати за 223 мільйони гривень: що сталося

Південну виправну колонію №51, яку не змогли відновити після заколоту в'язнів та пожежі у 2019 році, виставили на продаж у травні. За понад 70 будівель, розташованих за 3 кілометри від Чорного моря, хотіли отримати 223 мільйони гривень.

Однак покупця за такими умовами не знайшлося. Чому не вдалося продати скандальну колонію, пояснив директор Одеського територіального відділення Фонду держмайна Олександр Славський.

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Що трапилося

Чому колонія не продалась? Коротка відповідь: тому що ніхто не подався на аукціон. І Prozorro.Продажі автоматично перенесло аукціон зі зниженою ціною – такий механізм закладено системою,

– зазначив Славський.

За його словами, невідомо, чому ніхто не подався на аукціон з продажу Південної виправної колонії №51, адже про це були поінформовані ІТ-компанії, найбільші готельєри та підприємці на туристичному ринку України, а також девелопери.

Колонія розташована в Одесі на вулиці Люстдорфська дорога, 9 – за 5 кілометрів від центру міста, за 2,5 кілометри від залізничного вокзалу та за 3 кілометри від моря. Установа складається з 73 об'єктів.

Колонію не змогли відновити після бунту засуджених / Фото Prozorro.Продажі

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Що далі

Лот планують знову виставити за тією ж ціною – 223 250 425,11 гривні. За словами Славського, це станеться вже найближчими днями.

Як виглядає скандальна виправна колонія в Одесі / Фото Prozorro.Продажі:

Що сталося в одеській колонії

30 травня 2019 року колонію законсервували, а засуджених перевели до інших установ.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, причиною заколоту стали обшуки у засуджених. Самі ж в'язні заявили, що до інциденту призвели побиття та погані умови утримання в установі.