Найкращий відпочинок: скільки коштує оренда сучасного будинку в карпатському селі Тухля

У карпатському селі Тухля здають в довгострокову оренду окремий будинок із сучасним ремонтом. Це чудовий варіант для зимового відпочинку в горах з неймовірними краєвидами.

Житло збудували після 2015 року, тому ремонт сучасний. Місячна вартість оренди становить 20 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані платформи з оголошеннями OLX.

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Затишний сучасний будинок у горах

У будинку є дві спальні, кухня-студія, ванна кімната й простора тераса з обідньою зоною, де просто ідеально дивитися на гори. За площею житло невелике – має всього 60 квадратних метрів.

Інтер'єр житла дуже стильний та красивий, у нейтральних тонах. В оголошенні вказано, що дизайн робили за авторським проєктом. Особливе враження справляють кухня-вітальня і ванна кімнати.

Стриманий, але вишуканий дизайн інтер'єру / Фото OLX

Будинок здають в оренду повністю мебльованим з найнеобхіднішою побутовою технікою. Опалення в помешканні – індивідуальне електричне.

Це житло можна орендувати не лише для тривалого відпочинку, а й для постійного проживання. Автор оголошення вказує, що в межах 500 метрів від будинку є зупинка транспорту, магазин, школа та відділення пошти.

Скільки коштує купити котедж у курортній Волосянці

У Волосянці, що неподалік від Славського, продають двоповерховий котедж з новим ремонтом. Він розташований близько до гірськолижного курорту "Захар Беркут" – їхати всього лише 10 хвилин.

Площа житла становить 86 квадратних метрів. У будинку є три кімнати, кухня-їдальня та два санвузли. Його продають мебльованим та з новою побутовою технікою.

Єдиний суттєвий мінус для нових власників – ремонт у котеджі виконаний лише на 50%. Тож витрати на купівлю самого помешкання у 78 тисяч доларів не є остаточними.