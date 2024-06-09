Скільки коштує орендувати квартиру у Львові та Ужгороді: червневі ціни

На почату літа ціни на оренду квартир у Києві різко зросли. Тому постало питання вартості житла в західних регіонах. Дізнайтеся, чи змінилися ціни та скільки коштує оренда в червні.

Загалом на підвищення цін зараз впливає підвищений попит через нову хвилю внутрішньої міграції. Рієлтори кажуть, що в Києві вартість підскочила, але західні міста все ще утримують наявні ціни.

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Які ціни на оренду квартир у червні

Хоч попит на оренду житла високий, різких стрибків у ціні не спостерігається. Середня вартість просто залишається вже на звичному рівні.

Експерти з нерухомості характеризують ціни у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях як вищі, ніж до повномасштабного вторгнення. Подекуди вони більші, ніж у столиці.

За словами голови Львівського регіонального відділення АФНУ Андрія Борисова, орендна вартість не зростає вже кілька місяців. Першочергово орендарів цікавлять квартири з гарним ремонтом зі зручним розташуванням і розвинена інфраструктура.

Однокімнатна стара квартира, але з ремонтом, коштує 12 — 16 тисяч, двокімнатна буде 12 – 15. "Бабусині" квартири (без ремонту) можна знайти за 10 тисяч гривень, якщо це не в центрі міста,

– розповів експерт.

У сучасних новобудовах однокімнатну квартиру здають за 16 – 20 тисяч, а двокімнатна коштує від 18-25 тисяч гривень на місяць.

Чи є ажіотаж на Закарпатті

Як повідомив голова Закарпатського відділення АФНУ Роман Перегінець, ціни стабілізувалися. Вартість оренди житла залишається незмінною вже багато місяців.

У червні однокімнатну квартиру в новобудові можна винайняти за 15 – 16 тисяч гривень, двокімнатну – від 20 тисяч гривень залежно від ремонту.

Проте на ринку Ужгорода є і винятки. Наприклад, двокімнатну квартиру з гарним ремонтом в новому елітному комплексі можуть здавати в оренду за 30 чи 40 тисяч гривень.