Київ планує викупити тисячу квартир для переселенців: що не так з ініціативою міста

Київська міська рада виділила комунальному підприємству "Житло-інвест" 2 мільярди гривень, які повинні піти на купівлю 1 000 квартир. Їх здаватимуть в оренду переселенцям, які постраждали внаслідок агресії з боку росії.

Однак, як пише видання Mind, затверджена програма лише розробляється. При цьому експерти вже наголошують, що виділених квартир буде замало, а процес розподілу житла може виявитися непрозорим.

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Київ виділив 2 мільярди гривень на 1 000 квартир

За підрахунками мерії, у червні Київ прийняв близько 70 тисяч внутрішніх переселенців. Свіжіших оцінок наразі немає. Тут вони знаходять роботу та орендують житло 7 –8 тисяч гривень, що навіть дешевше, ніж у західних регіонах, зазначає директор агенства нерухомості "Брок-Ріелті" Дмитро Корчєв.

У середині вересня стало відомо, що столиця формує фонд житла територіальної громади. Для цього місто збільшило статутний капітал комунального підприємства "Житло-інвест" на 2 мільярди гривень. Як розповів заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, за ці кошти місто планує придбати близько тисячі квартир для переселенців.

Місто ухвалило рішення про закупівлю за кошт міського бюджету житла, яке буде власністю територіальної громади. Питання забезпечення житлом городян та вимушених переселенців можна буде вирішити завдяки оренді цього житла. Це може бути як довгострокова оренда, так і оренда з правом викупу,

– цитує Непопа пресслужба Київської міської адміністрації.

Непоп додав, що при виділенні житла пріоритет нададуть:

сім'ям учасників бойових дій в Україні;

особам, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях;

киянам, які бажають поліпшити свої житлові умови.

Ініціатива має низку нюансів

Старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець наголошує, що від анонсу пройшло достатньо часу, проте вимог до житла немає. Бентежить і відсутність механізмів розрахунку орендної плати. Якщо місто планує купити тисячу квартир за 2 мільярди гривень, то середня вартість апартаментів становитиме 50 000 доларів. За такі гроші в Києві можна придбати хіба що однокімнатну квартиру.

Проблеми можуть виникнути й на етапі розподілу квартир. Адже досі не відомо, кому надаватиметься пріоритет в умовах, коли на одну квартиру претендує кілька сімей, що втратили житло.

До того ж усі експерти сходяться на думці, що тисяча квартир не розв'яжуть проблеми переселенців, яким необхідно у рази більше об'єктів нерухомості.

Місто не повинно стягувати кошти за оренду квартир із внутрішньо переміщених осіб, вважає керуючий партнер консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко.

Слушніше надавати такі квартири безкоштовно на 3 – 4 місяці, щоб дати людям можливість знайти роботу та винайняти житло,

– додає він.