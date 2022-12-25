За скільки можна орендувати житло у Карпатах в різдвяно-новорічний період

Цьогорічний лижний сезон у Буковелі суттєво відрізняється від попередніх років. Через війну та перебої в постачанні електроенергії, курорт працює з обмеженнями. Незначною у порівнянні із торічним сезоном є кількість відпочивальників.

Усі ці фактори відбилися на оренді котеджів та готельних номерів. Водночас ціни подекуди подовжують зростати.

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Як війна вплинула на зимовий сезон в Буковелі

Цьогоріч у Буковелі запрацював лише один витяг. Незначною є і кількість лижників – переважно це жінки з дітьми.

У Яремчі, Ворохті, Поляниці туристичне житло подорожчало на 20 – 30%. Вартість проживання у приватній садибі без особливих вигод та без харчування стартує від 1 000 гривень за добу з однієї особи. Квартиру з хорошими умовами можна орендувати за 4 – 5 000 гривень, а готельний номер у чотиризірковому готелі – від 250 – 300 доларів.

Високі ціни та несприятлива економічна ситуація в країні змушує відпочивальників переглянути свої традиції. Як розповів готельєр та ресторатор Олексій Горощук, це позначилося на зимовому сезоні у Яремчі.

Люди приїжджають на короткий термін, аби переключитися від негативу, зняти стрес. Гостей, які до війни приїжджали на лижний відпочинок бодай на тиждень, тепер обмаль. Приїжджають на 2 – 3 дні, аби зарядитися емоціями, трохи забути про війну,

– розповів він.

За словами готельєра, ситуація на Новий рік дещо краща. 31 грудня та 1 січня вільних номерів немає. Проте минулих років номери були заброньовані аж по 15 січня.

Горощук додав, що підняття цін спровоковане високим витратами на освітлення та опалення житла для туристів. Багато готельєрів не наважуються відкривати заклад через перепади напруги.