У Каліфорнії продають унікальний маєток, що був місцем для зйомок відомого серіалу

Величезний будинок під назвою "Східне ранчо" продають у Юкаї, штат Каліфорнія. Поціновувачі трилерів НВО можуть впізнати його завдяки сценам у відомому американському телесеріалі, який знімали як на території, так і всередині маєтку.

Маєток з'явиться на аукціоні 3 лютого без резервної, тобто мінімальної ціни. Загалом вартість нерухомості оцінюють у 8,5 мільйона доларів.

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Унікальна власність, яку показали у відомому серіалі

Маєток площею 700 квадратних метрів у вікторіанському стилі має такий розкішний вигляд, які усі будинки 1890-х років. Та його побудували значно пізніше – у 1997 році.

У будинку є чотири спальні, ванна кімната, простора кухня, відокремлений обідній куточок і бібліотека. Інтер'єр створює дуже теплу атмосферу, бо в ньому значно переважають теплі молочні, жовтуваті та коричневі відтінки.

Елегантний і водночас затишний інтер'єр / Фото Hayden Berg

Цей маєток привернув увагу Голлівуду тоді, коли його показали в мінісеріалі HBO "Гострі предмети" 2018 року. Будинок слугував домом дитинства кримінальної репортерки у виконанні відомої акторки Емі Адамс. Він нібито був розташований у вигаданому містечку Міссурі Вінд-Геп, куди вона повертається, щоб розгадати таємницю вбивства.

Територія довкола маєтку / Фото Hayden Berg

Цікаво, що спочатку будинок був зовні жовтим, але для телесеріалу його пофарбували в блакитний колір.Окрім основного житла, новий власник чи власниця отримає окремий гараж на три авто, де є житлова кімната і майстерня, а також великий сарай, альтанку, шість ставків. Один зі ставків є заповідником для диких тварин площею 7 гектарів.